146 «Точек роста» открыли в сельских школах Иркутской области в сентябре Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области в сентябре на базе сельских школ открыли 146 центров образования «Точка роста». Они появились в 35 муниципалитетах региона в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образования». Больше всего таких центров оборудовано в Братском, Нижнеудинском и Куйтунском районах – по 10, 9, 8 «Точек», соответсвенно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

- В 2022 году на приобретение цифровых лабораторий по физике, химии и биологии и комплекты робототехники выделено около 220 миллионов рублей, - отмечают специалисты.

Проект этот реализуется в регионе уже четыре года. За это время «Точки роста» открыты в 400 сельских школах и образовательных учреждений малых городов. Ученики там могут изучать точные и естественные науки наравне со своими сверстниками из крупных городов.

- В начале учебного года в «Точках роста» школьников знакомят с новым оборудованием, идет формирование групп для занятий по программам дополнительного образования, - гвоорят региональные власти.

«Точки роста» помогают ребятам на практике закреплять полученные на уроках знания.

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