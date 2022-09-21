Водитель микроавтобуса погиб, столкнувшись с грузовиком в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшная авария произошла утром 21 сентября в Ангарске. Около 7 часов утра на 1851 километре трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись микроавтобус "Ниссан Ванет" и грузовик "Газ". Больше всего из-за удара пострадала передняя часть иномарки. Водитель от серьезных травм скончался на месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, 32-летний мужчина, управляя автомобилем не справился с управлением и столкнулся с автомашиной, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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