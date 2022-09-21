Руководителя фирмы осудят за уклонение от уплаты налогов в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год 36-летний руководитель организации, отвечающей за прокладывание кабеля для региональных операторов связи, внес фиктивные сведения в бухгалтерскую отчетность и налоговый учет. Он отразил в документах взаимоотношения компании с 2 подконтрольными фирмами и 7 контрагентами, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. Об этом сообщают в пресс-сдужбе прокуратуры региона.

- В результате неправомерных действий обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму около 79 млн рублей, - отмечают в ведомстве.

Следователями СК наложен арест на имущество юридического лица в размере более 20 млн рублей. Руководитель компании частично погасил задолженность в размере свыше 16 млн рублей.

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