6405 пар поженились летом 2022 года в Иркутской области

6 405 пар поженились летом летом 2022 года в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье подвели итоги летнего сезона свадеб 2022. Так, за три месяца в брак вступили 6405, из них 2698 заветное "Да" произнесли в ЗАГСах Иркутска. Всего с начала года в регионе поженились 11 192 пары влюбленных. Об этом сообщают в пресс-службе службы ЗАГС Иркутской области.

- Чаще всего летом 2022 года женихи создавали семью в возрасте от 25 до 29 лет, невесты – от 18 до 24 лет, - рассказали специалисты службы. - Среди мужчин старше 70 лет зарегистрировали брак 21 человек, среди женщин – 10. При этом средний возраст вступления молодых людей в брак приближается к 30 годам.

Также все более востребованной становится услуга подачи заявления на регистрацию заключения брака онлайн - через единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. За лето этой возможностью воспользовались 2246 пар молодоженов.

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