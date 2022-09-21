17-летнего подростка сбила женщина за рулем иномарки Honda Fit в Братске. Фото: прокуратура Иркутской области

В Братске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал подросток. Все произошло утром 21 сентября около остановки «Телецентр», расположенной по улице Янгеля. Предварительно установлено, что женщина за рулем иномарки «Хонда Фит» сбила 17-летнего парня, который переходил дорогу не по "зебре". Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры.

- В результате инцидента несовершеннолетний пешеход с различными травмами доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, 37-летняя женщина, управлявшая иномаркой, не пострадала, - рассказали в ведомствах. - В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также к ситуации подключилась прокуратура. Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также причинам и условиям произошедшего.

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