Полицейские города Черемхово разыскивают похитителя женской сумки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

У 22-летней девушки неизвестный мужчина украл сумку с личными вещами и документами в электричке «Кая-Черемхово». Каамера видеонаблюдения засняла злоумышленника. Потерпевшая отметила, что для нее важно вернуть обратно похищенное имущество. Об этом сообщают в пресс-службе ВС ЛУ МВД на транспорте.

- Сотрудники уголовного розыска Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте призывают запечатленного камерой мужчину самостоятельно явиться в ближайшее подразделение полиции для разъяснения обстоятельств случившегося,- отмечают в ведомстве.

Граждан, которым что-либо известно о личности разыскиваемого, оперативники просят сообщить в Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте по телефону 02 (102- с номеров всех операторов связи).

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