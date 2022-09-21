Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 4:15

Александр Ведерников: в Совете Федерации учли проблемные вопросы, с которыми обратилась Иркутская область

Депутаты ЗС приняли участие в совещаниях по вопросам строительства дорог и социальных учреждений
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Депутаты ЗС приняли участие в обсуждении вопросов строительства соцобъектов и дорог на совещаниях в Совете Федерации.

Депутаты ЗС приняли участие в обсуждении вопросов строительства соцобъектов и дорог на совещаниях в Совете Федерации.

В Совете Федерации в Москве проходят Дни Иркутской области в честь 85-летия региона. В мероприятиях принимают участие власти Приангарья, в том числе председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников и депутаты областного парламента. Во второй день работы делегации обсуждались вопросы строительства дорог, социальных объектов, лесовосстановление и продовольственная безопасность.

Так, состоялась встреча главы региона Игоря Кобзева, Александра Ведерникова с председателем комитета по соцполитике Инной Святенко, главой комитета по аграрной и продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым и председателем комитета по экономической политике Андреем Кутеповым. Также состоялись расширенные заседания комитетов, на которых обсуждалось строительство Иркутской государственной областной детской клинической больницы и филиала Иркутской городской клинической больницы №1, развитие Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

- Благодаря созданной системе контроля исполнения решений в Совете Федерации, по итогам проводимых комитетов будут учтены проблемные вопросы, с которым обратился регион, - отметил Александр Ведерников.