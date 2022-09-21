Полицейский из Усолья стал лидером регионального этапа конкурса «Народный участковый» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области определились лидеры регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый». Победителей выбирали с помощью открытого онлайн-голосования, проходившего с 11 по 20 сентября. В первом туре вперед вырвался старший участковый уполномоченный полиции из города Усолье-Сибирское Алексей Матвиенко. Его поддержали больше 400 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Разница между вторым и третьим местом составила всего 4 голоса, - отметили в ведомстве. - Их заняли майор полиции Дмитрий Трипалюк из Братского района (МУ МВД России «Братское») и капитан полиции Юрий Милютин из Усть-Илимска (МО МВД России «Усть-Илимский»), за каждого из которых проголосовало более 250 человек.

Эти офицеры полиции примут участие во втором этапе голосования, который состоится с 7 по 16 октября на сайте регионального Главка МВД.

Напомним, в первом этапе приняли участие 12 участковых уполномоченных полиции из городов и поселков региона. Всего за претендентов проголосовали свыше полутора тысяч человек.

Лидеры голосования региональноо этапа. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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