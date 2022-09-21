Скрывавшегося 16 лет под чужим именем мужчину осудили за убийство в Шелехове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном 16 лет назад. За преступление прошлого ответил 33-летний сибиряк. В январе 2006 года в Шелехове будучи подростком, он вместе со сверстником несколько раз ударил деревянной битой по голове и телу мужчину, с которым у них накануне произошла ссора. Позже от полученных травм потерпевший умер в больнице. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СК России.

- Злоумышленник с места преступления скрылся, и длительное время находился в розыске. Изменив персональные данные, получил паспорт на имя другого гражданина, - рассказали в ведомстве. - В результате координирующей роли прокуратуры в раскрытии преступлений прошлых лет, взаимодействия сотрудников СК и полиции, в августе 2021 года удалось установить местонахождение фигуранта и задержать его.

Мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал мужяину выплатить компенсацию морального вреда близким родственникам погибшего - 1,4 млн рублей. Соучастнику убийства в 2006 году Иркутский областной суд назначил 6 лет колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В деле об убийстве отчимом из-за плача 1,5-годовалого малыша в Иркутской области появились новые подробности. Председатель СК Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве отчимом 1,5-годовалого ребенка в Иркутской области. (подробности)

Глава СК взял на контроль расследование дела о гибели пациента в Иркутской области. Мужчина поступил в больницу с тяжелой травмой. (подробности)