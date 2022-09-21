Дорогу Тайшет – Шиткино – Шелаево отремонтируют до конца 2022 года

Дорогу Тайшет – Шиткино – Шелаево отремонтируют в 2022 году. Фото: правительство Иркутской области.

Три участка дороги Тайшет – Шиткино – Шелаево отремонтируют до конца года. Объем выполненных работ -80%. Проблемы с проездом здесь возникают каждые осень и весну. Сейчас проходит реконструкция асфальтобетонного покрытия от 0 до 7 км в Тайшетском районе. На эти цели направлено 163 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Будет выполнен ремонт покрытия проезжей части на участке с 78-го по 82-й км, с 102-го по 107-й км. Стоимость двух участков составляет 191,9 млн рублей, - отметили в правительстве региона.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максима Лобанова, длина пути из Тайшета до Шелаево составляет 161,8 км. Ранее, с 2019 года, ремонт проводился в несколько этапов, были отремонтированы участки с 82-го по 84-й км, построен участок с 141-го по 159-го км.

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