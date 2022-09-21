Жителей Иркутска просят пройти опрос о размещении платных парковок в центре города. Фото: администрация Иркутска

Администрация Иркутска проводит среди жителей опрос о возможности размещения платных парковок в центре города. По мнению специалистов, такое решение позволит уменьшит количество пробок, добиться порядка на дороге, освободить пространство для общественного транспорта и снизить аварийность на дорогах.

Платные парковки предлагают организовать на следующих условиях: стоимость часа парковки – 40-50 рублей, - уточняютв администрации Иркутска. -Абонемент на день/месяц/год; штраф за неоплату парковки – 1000-2000 рублей; для посетителей социальных учреждений – бесплатная парковка в течение двух часов; график работы парковок: 8.00 – 21.00; оплата парковки через парковочный автомат, СМС-сообщение и мобильное приложение.

Пройти опрос на тему: «Необходимы ли платные парковки в центре Иркутска?».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В деле об убийстве отчимом из-за плача 1,5-годовалого малыша в Иркутской области появились новые подробности. Председатель СК Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве отчимом 1,5-годовалого ребенка в Иркутской области. (подробности)