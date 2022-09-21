На улице Тимирязева в Иркутске упавшее дерево заблокировало движение трамваев

На улице Тимирязева в Иркутске упавшее на дорогу дерево заблокировало движение трамваев Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Тимирязева в Иркутске на проезжую часть упало дерево, заблокировано движение трамваев. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В Ленинском округе на строительной площадке ветром повредило забор. Застройщик восстанавливает ограждение. С крыши рынка «Новый» в Октябрьском округе сорвало шифер. Собственники здания уберут поврежденный материал, - рассказали в администрации Иркутска.

Напомним, из-за штурового предупреждения от синоптиков городские службы переведены на усиленный режим работы. Порывы ветра местами достигают 20 метров в секунд

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