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Общество21 сентября 2022 7:36

МегаФон зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы

МегаФон зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы. Фото предоставлено компанией.

МегаФон зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы. Фото предоставлено компанией.

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети МегаФона выросли в шесть раз. Ажиотажный спрос аналитики МегаФона связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета.

Пик интереса к детским смарт-часам пришёлся на 31 августа и 1 сентября – в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же днем прошлого года в семь раз, а средний чек покупки вырос на 15%. В этот период умные часы стали самым популярным товаром в розничной сети МегаФона, спрос на них был выше в три раза даже по сравнению с декабрём 2021 года, когда часы традиционно становятся одним из самых популярных подарков к Новому году. Кроме того, в конце августа и начале сентября интерес к умным часам для детей оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых выросли на 10%.

Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: ElarI FMK Go 4G, JetKidVision 4G и Aimoto IQ 4G. Такие гаджеты дают возможность родителям не только отслеживать местоположение ребёнка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи. Самыми популярными стали устройства в жёлтом и розовом цвете – на них пришлось 62% всех продаж.

В Сибири родители также отдавали предпочтение современным моделям Elari и Jet, но при этом в выборе цвета разошлись с общероссийским трендом. В этом году большим спросом пользовались черные часы, тогда как годом ранее сибиряки чаще покупали голубые и розовые детские гаджеты.