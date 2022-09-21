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Общество21 сентября 2022 7:42

В 2022 году отремонтируют 16 км дороги Тайшет - Шиткино - Шелаево в Иркутской области

На качество сельской дороги не раз жаловались автомобилисты
Дарья БОЛЕСОВА
Весь путь от Тайшета до Шелаево составляет больше 161 километра

Весь путь от Тайшета до Шелаево составляет больше 161 километра

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили о ремонте сельской дороги Тайшет – Шиткино – Шелаево, которого долго ждали местные жители. Весной и осенью проехать по этому пути было совершенно невозможно: дорогу разбивают автомобили, превращая ее в месиво из грязи. Любой водитель рисковал застрять. Приняли решение провести комплексный ремонт 16 километров трассы. Работы проведут на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Сейчас выполняется ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги Тайшет – Шиткино – Шелаево на участке 0-7 км в Тайшетском районе. На эти цели направлено 163 млн рублей. Будет выполнен ремонт покрытия проезжей части на участке с 78-го по 82-й км, с 102-го по 107-й км. Стоимость двух участков составляет 191,9 млн рублей. На сегодняшний день объем выполненных работ составляет 80%, - рассказали в правительстве.

Закончить работы и уже сдать дорогу в эксплуатацию хотят до конца 2022 года. Отметим, что весь путь от Тайшета до Шелаево составляет больше 161 километра. В 2019 году уже ремонтировали несколько участков.

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