В 2022 году отремонтируют 16 км дороги Тайшет - Шиткино - Шелаево в Иркутской области

Весь путь от Тайшета до Шелаево составляет больше 161 километра Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили о ремонте сельской дороги Тайшет – Шиткино – Шелаево, которого долго ждали местные жители. Весной и осенью проехать по этому пути было совершенно невозможно: дорогу разбивают автомобили, превращая ее в месиво из грязи. Любой водитель рисковал застрять. Приняли решение провести комплексный ремонт 16 километров трассы. Работы проведут на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Сейчас выполняется ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги Тайшет – Шиткино – Шелаево на участке 0-7 км в Тайшетском районе. На эти цели направлено 163 млн рублей. Будет выполнен ремонт покрытия проезжей части на участке с 78-го по 82-й км, с 102-го по 107-й км. Стоимость двух участков составляет 191,9 млн рублей. На сегодняшний день объем выполненных работ составляет 80%, - рассказали в правительстве.

Закончить работы и уже сдать дорогу в эксплуатацию хотят до конца 2022 года. Отметим, что весь путь от Тайшета до Шелаево составляет больше 161 километра. В 2019 году уже ремонтировали несколько участков.

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