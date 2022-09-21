23 и 24 сентября в Иркутске пройдет общегородской субботник. Фото: администрация Иркутска.

На этой неделе, 23 и 24 сентября, в Иркутске состоится общегородской субботник. Всем, кто придет поучаствовать в уборке, выдадут перчатки и пакеты для мусора. Инвентарь можно получить в комитетах по управлению округами.

- Осенний субботник особенно важен, чтобы навести порядок в городе перед зимой. В связи с тем, что по на субботу по прогнозу стоит дождь, решили, что уборка пройдет два дня: 23 и 24 сентября. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова работу выстроим максимально слаженно, - сказал исполняющий обязанности председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Чертков.

Всего планируется собрать и вывезти 350 тонн мусора. На субботник, по традиции, выйдут сотрудники городской администрации, муниципальных предприятий, коммерческих организаций и предприятий, молодежь, общественники. Присоединиться к уборке приглашают всех желающих.

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Подробнее узнать про субботник можно по телефонам:

Свердловский округ: 8 (3952) 52-03-51,

Правобережный: 8 (3952) 52-03-89, 8 (3952) 52-04-07,

Ленинский: 8 (3952) 52-03-42, 8 (3952) 52-02-13, 8 (3952) 52-02-16,

Октябрьский: 8 (3952) 52-02-42, 8 (3952) 52-02-48.