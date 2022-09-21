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Общество21 сентября 2022 8:58

В 2022 году в Прибайкальском национальном парке появится новый турмаршрут в 4 км

Это будет трек для тех, кто хочет провести выходные и не сильно физически напрягаться
Дарья БОЛЕСОВА
Гости парка увидят байкальский маяк со 120-летней историей

Гости парка увидят байкальский маяк со 120-летней историей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" сообщили о появлении нового туристического маршрута на территории национального парка в Иркутской области. Трек имеет общую протяженность в 4 километра, он проходит по левому берегу реки Ангара и охватывает несколько достопримечательностей. Маршрут рассчитан на неподготовленных туристов, сюда будут съезжаться те, кто хочет активно провести выходные.

- Они смогут увидеть сохранившийся байкальский маяк со 120-летней историей и рукотворный кедровый лес; прикоснуться к "камню желаний", оценить панорамные виды с обзорных точек и прогуляться по бывшему полотну легендарной "Золотой пряжки России", - рассказали в организации.

Опробовать маршрут доверили сотрудникам турсферы Иркутской области, сделают они это до конца сентября 2022 года.

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