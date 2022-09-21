18 тысяч домов во всех районах Иркутской области подключили к отоплению 21 сентября

Сейчас в Иркутске небольшой дождь и +11 градусов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Все 42 района Иркутской области подключились к отопительному сезону к 21 сентября. Тепло дали в более 3 тысячи школ, больниц, детсадов и других социально значимых объектов. Также к центральному отоплению подключили более 18 тысяч многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На подготовку к предстоящему отопительному периоду запланировано более 4,9 млрд рублей. Запас угля составляет 340 тысяч тонн, что составляет 169% от нормативного. Жидкого топлива заготовлено более 11 тысяч тонн, или 95% от нормативного запаса, - сказано в сообщении.

Также на случай различных аварий в теплосетях региональные власти создали специальный запас средств, чтобы ликвидировать последствия неполадок и восстанавливать подачу тепла и горячей воды. Всего на эти цели заготовили 394 миллиона рублей.

Напомним, 21 сентября в Иркутске облачной с прояснениями, будет небольшой дождь, а также усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Днем в городе ожидается до +10…+12 градусов.