Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 9:09

18 тысяч домов во всех районах Иркутской области подключили к отоплению 21 сентября

На подготовку к новому сезону ушло 4,9 миллиарда рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Сейчас в Иркутске небольшой дождь и +11 градусов

Сейчас в Иркутске небольшой дождь и +11 градусов

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Все 42 района Иркутской области подключились к отопительному сезону к 21 сентября. Тепло дали в более 3 тысячи школ, больниц, детсадов и других социально значимых объектов. Также к центральному отоплению подключили более 18 тысяч многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На подготовку к предстоящему отопительному периоду запланировано более 4,9 млрд рублей. Запас угля составляет 340 тысяч тонн, что составляет 169% от нормативного. Жидкого топлива заготовлено более 11 тысяч тонн, или 95% от нормативного запаса, - сказано в сообщении.

Также на случай различных аварий в теплосетях региональные власти создали специальный запас средств, чтобы ликвидировать последствия неполадок и восстанавливать подачу тепла и горячей воды. Всего на эти цели заготовили 394 миллиона рублей.

Напомним, 21 сентября в Иркутске облачной с прояснениями, будет небольшой дождь, а также усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Днем в городе ожидается до +10…+12 градусов.