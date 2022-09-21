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Происшествия21 сентября 2022 9:41

Из-за ветра в 27 населенных пунктах Иркутской области произошли аварии в энергосетях

Тысячи абонентов остались без света
Дарья БОЛЕСОВА
Вдобавок к урагану в Иркутске пошел град

Вдобавок к урагану в Иркутске пошел град

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области из-за ураганного ветра произошли аварии в электросетях 27 населенных пунктах в 11 районах региона. Сотрудники МЧС отправили 19 ремонтных бригад на восстановление подачи света тысячам абонентов. Об этом сообщили в ведомстве.

- По состоянию на 17:00 без электроэнергии остаются 19 населенных пунктов в 6 районах (Аларский, Ангарский, Нижнеудинский, Усть-Удинский, Черемховский, Иркутский). Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области, работает межведомственный оперативный штаб, - рассказали спасатели.

Ранее "КП-Иркутск" писала о переводе коммунальных служб областного центра в особый режим работы из-за урагана. На Иркутск обрушился ветер с порывами до 20 метров в секунд. На улице уже повалены деревья, в некоторых районах выпал град.

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