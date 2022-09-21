Сын эксперта Общественной палаты Иркутской области погиб в боях на Украине

На Украине продолжается спецоперация Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пресс-службе Общественной палаты Иркутской области сообщили о гибели Руслана Аитова, сына Курбана Аитова, профессора кафедры инфекционных болезней ИГМУ и эксперта комиссии по национальным отношениям и свободе совести общественной палаты региона.

- Ваш сын погиб смертью храбрых, защищая свою страну. Руслан Аитов посвятил себя защите Отечества, честно и храбро исполнял свой служебный долг. Для земляков и жителей России он навсегда останется примером верности Родине и Присяге, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Главными целями стали демилитаризация и денацификация страны.

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