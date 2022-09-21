Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о поддержке частичной мобилизации

Фото: стоп-кадр видео-заявления губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к населению с призывом сплотиться в непростое для страны время и внимательно проанализировать ситуацию, сложившуюся в мире. Он записал видео-обращение, в котором поддержал частичную мобилизацию в России. Заявление опубликовали в официальном ТГ-канале политика.

- Сейчас важно понять одно - агрессия НАТО распространяется не на Донбасс или Херсон. Она направлена против страны, против каждого из нас. И мы должны сплотиться, собраться и помочь друг другу победить нацизм. Я верю в нашу страну, верю в нашего президента и верю в наш народ! Спасибо, - сказано в тексте поста.

Напомним, 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию в рамках проведения спецоперации на Украине. Ранее главы ЛНР и ДНР заявили о скором проведении референдумов о включении республик в состав России.

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