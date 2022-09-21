Прокуратура Иркутской области контролирует ход капремонта на 4,4 млрд рублей

Фото: прокуратура Иркутской области

Прокуратура Иркутской области взяла на контроль проведение капитального ремонта в многоквартирных домах региона. Ведомство и в прошлом году занималось подобным надзором, тогда удалось провести работы в более тысячи многоэтажках. В 2022 году на контроле находятся 1100 домов, а объем средств для капремонта - 4,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в прокуратуре.

- После вмешательства прокуроров Иркутска, Братска, Усть-Кута, Нижнеилимского и других районов подрядчиками устранены недостатки работ, ускорен и завершен ремонт домов, муниципалитетами погашена задолженность по взносам на капремонт муниципального жилья. Отдельные подрядчики по инициативе прокуратуры привлечены к административной ответственности за просрочку выполнения работ, - сказано в сообщении ведомства.

В Нижнеудинске и подрядчики, и региональный фонд капремонта и администрация города попали под ответственность за нарушение сроков и условий проведения работ. Подрядчики не сделали крышу в срок сразу в 16 многоэтажных домах, а мэрия не в полном объеме оплатила взносы на капремонт муниципальных жилых помещений.

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