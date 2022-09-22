Синоптики поделились, какой будет погода в Иркутске 22 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 22 сентября вполне благоприятная для сентября. В городе сегодня без осадков и до +15. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 22 сентября

- Погода в Иркутске 22 сентября: переменная облачность, преимущественно без осадков, - добавляют метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, температурные показатели ждем до +13…+15 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске 22 сентября, по данным Яндекса, в норме – составляет 729 миллиметров ртутного столба. Кстати, самым холодным день 22 сентября был в 1962 году, тогда столбики уличных термометров опустились до -7, а самым теплым – в 1977-ом, тогда воздух прогрелся до +26 градусов.

Погода в Иркутской области 22 сентября принесет небольшие дожди с мокрым снегом. Умеренные дожди также с белыми хлопьями ожидаются в Чунском, Казачинско-Ленском и северных районах региона. Порывы ветра в четверг достигают 14 м/с. Днем в Приангарье +10….+15, если небо затянут облака, похолодает до 0…+5. Теплее сегодня на западе области, там +15…+20, местами +9…+14.

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