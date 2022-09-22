3-километровая пробка образовалась перед Глазковским мостом в Иркутске утром 22 сентября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 22 сентября утром оцениваются в городе в 7 баллов. Наиболее протяженный затор образовался перед Глазковским мостом. Чтобы проехать по нему транспорту, следующему из Ленинского района нужно отстоять в пробке, протяженность которой не менее трех километров. Пробка начинается от «Военного городка», далее «стоят» Иркутный мост, улицы Боткина, 2-ая Железнодорожная, Маяковского.

Со стороны Свердловского района к мосту подъезды также загружены машинами – красным в Яндекс.Пробках расцвечены этим утром улицы Челновока и Профсоюзная.

Пробки в Иркутске 22 сентября утром

- В Иркутске 7 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в четверг, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.

Заторы также утром в четверг и перед плотиной, и перед Академическим мостом – все с левой стороны Ангары. Присутствуют и локальные пробки на улицах Декабрьских Событий, Депутатская, Байкальская, Баррикад, Ширямова.

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