Поиски пропавшего 12-летнего мальчика завершены в Иркутской области

12-летнего мальчика-грибника полночи искали в лесу Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Счастливо завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика в Иркутской области в ночь на 22 сентября. О том, что ребенок пропал в лесу около села Большой Луг в Шелеховском районе, спасателям рассказали его родители. Они позвонили около 23.00 в среду и сказали, что их сын ушел за грибами, пока их не было дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Родители передали, что сын 2010 года рождения после школы без них ушел за грибами, они пытались найти его сами, но безуспешно, - говорят спасатели. – Позвонили нам.

На место выехала группа областных спасателей, к ним присоединились полицейские и волонтеры из поисковой группы «ЛизаАлерт».

- Чтобы проверить все тропинки в лесу и близлежащие дороги мы разделились на 4 группы, - говорят искавшие мальчика в лесу этой ночью сибиряки. – Одна из групп нашла его около трех часов ночи.

К счастью, помощь медиков школьнику не потребовалась, его сразу передали родителям.

- Ходил по лесу и потерял ориентир, сотовый дома оставил, - поделился найденный грибник. – Сам найти путь к дому не мог. Только когда наступила ночь, увидел свет фар, услышал, что машины сигналят.

Так ребенка и удалось найти.

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