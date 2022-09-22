Отец в Ангарске заплатил алименты дочери, испугавшись уголовной ответственности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знал, что деньги на содержание дочери по решению суда нужно выплачивать бывшей жене, но не делал этого. Отец в Ангарске накопил долг по алиментам в 223 тысяч рублей. И даже обязательные работы за это нарушение не подвигли сибиряка рассчитаться. Напугала его уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Сначала судебные приставы привлекли отца к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержания детей или нетрудоспособных родителей», в суде мужчине назначили 20 часов обязательных работ. Но и после этой принудительной меры долг не был погашен.

- Тогда было возбуждено уже уголовное дело по статье 157 УК РФ, - говорят специалисты. – Испугавшись уголовной ответственности, гражданин исполнил свои долговые обязательства перед ребенком и погасил алиментный долг в полном объеме.

Что немало важно, впредь мужчина обязался выплачивать средства на содержание своей дочери своевременно.

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