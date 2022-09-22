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Общество22 сентября 2022 2:33

Отопительный сезон стартовал во всех районах Иркутской области

Подключено 18 тысяч домов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Отопительный сезон стартовал во всех районах Иркутской области

Отопительный сезон стартовал во всех районах Иркутской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во всех районах Приангарья начался отопительный сезон. Тепло пришло в 18 тысяч жилых домов, а также 3070 больниц, детских садов, школ и других соцобъектов. Об этом сообщают пресс-службе правительства региона со ссылкой на министерство жилищной политики и энергетики.

– В настоящее время продолжается донастройка системы, в регионе, по данным на среду, 21 сентября, еще есть дома, где тепло не поступило. В ближайшее время к отоплению будут подключены все жилые дома. С вопросами можно обращаться в управляющие организации, – пояснил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

На подготовку к предстоящему отопительному периоду запланировано более 4,9 млрд рублей, в том числе более 2,7 млрд – на приобретение топлива.

Напомним, на севере Иркутской области батареи начали обогревать дома и квартиры 1 сентября. Первым районом стал Катангский - самый отдаленный в регионе. С 5 сентября к теплу подключили здания в Бодайбинском районе.

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