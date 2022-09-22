Отопительный сезон стартовал во всех районах Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Во всех районах Приангарья начался отопительный сезон. Тепло пришло в 18 тысяч жилых домов, а также 3070 больниц, детских садов, школ и других соцобъектов. Об этом сообщают пресс-службе правительства региона со ссылкой на министерство жилищной политики и энергетики.

– В настоящее время продолжается донастройка системы, в регионе, по данным на среду, 21 сентября, еще есть дома, где тепло не поступило. В ближайшее время к отоплению будут подключены все жилые дома. С вопросами можно обращаться в управляющие организации, – пояснил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

На подготовку к предстоящему отопительному периоду запланировано более 4,9 млрд рублей, в том числе более 2,7 млрд – на приобретение топлива.

Напомним, на севере Иркутской области батареи начали обогревать дома и квартиры 1 сентября. Первым районом стал Катангский - самый отдаленный в регионе. С 5 сентября к теплу подключили здания в Бодайбинском районе.

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