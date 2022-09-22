Благоустройство лесопарковой зоны завершается в микрорайоне Зеленый. Фото: администрация Иркутска

Работы по благоустройству нового места для отдыха в микрорайоне Зеленый выполнены на 97%. Открыть сквер было возможно раньше, но коррективы внесли нападки вандалов. Неизвестные открутили и похитили одну из опор освещения. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Восстановление утраченной опоры займет время, только после этого будет возможна приемка общественной территории, – отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова. - Это уже не первый случай в этом году, когда на еще не завершенных пространствах повреждают элементы благоустройства.

Сквер в микрорайоне Зеленый будет привлекать как детей, так и взрослых, желающих заняться спортом или просто отдохнуть, сидя на скамейке. Для горожан в свободном доступе установлены уличные тренажеры и детские игровые комплексы, металлические и деревянные ограждения, пандусы и лестницы, подпорная стенка из габионов. Для безопасности в округе избавились от аварийных деревьев.

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