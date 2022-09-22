Стало известно, кто назначен и.о. главного врача Ангарской городской больницы. Фото: правительство Иркутской области

21 сентября стало известно о завершении реорганизации трех медучреждений Ангарска: перинатального центра, больницы №1 и станции скорой медицинской помощи. Также в минздраве региона сообщили, что Геннадий Костецкий назначен и. о. главного врача Ангарской городской больницы. Что известно о новом руководителе? Геннадий Костецкий окончил Иркутский государственный медуниверситет в 1981 году, работал в медучреждениях города нефтехимиков, имеет высшую категорию по организации здравоохранения Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В настоящее время для Ангарской городской больницы утверждена новая структура. Она временная, так как еще прорабатываются все механизмы функционирования больницы. Организационные мероприятия не повлияют на доступность и качество оказания медицинской помощи населению, - отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Геннадий Костецкий назначен и.о. главного врача Ангарской городской больницы, пока минздрав региона проведет конкурс на эту должность.

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