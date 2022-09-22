Объединение трех больниц завершили в Ангарске Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Стало известно о завершении реорганизации трех медучреждений Ангарска: перинатального центра, больницы №1 и станции скорой медицинской помощи. Напомним, впервые о реорганизации власти региона объявили в начале этого года. Было запланировано создание современного медицинского центра, которое станет головным, в том числе и для частных клиник города. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В настоящее время для Ангарской городской больницы утверждена новая структура. Она временная, так как еще прорабатываются все механизмы функционирования больницы. Организационные мероприятия не повлияют на доступность и качество оказания медицинской помощи населению, - отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Также в минздраве региона сообщили, что Геннадий Костецкий назначен и. о. главного врача Ангарской городской больницы, пока не будет проведен конкурс на эту должность.

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