Закладной камень памятника пограничникам установили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В областном центре вскоре появится новая архитектурно-художественная композиция. В сквере на пересечении улиц Чкалова и 5-й Армии установили закладной камень памятника «Сибирякам-пограничникам всех поколений». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– События, происходящие сегодня в мире, наглядно показывают, как могут забываться подвиги целого поколения, переписываться и искажаться исторические факты, героизироваться нацистские символы, – сказал начальник контрольно-пропускного пункта «Байкал» Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия Иван Ходаков. - Наш гражданский долг в том, чтобы история государства, Отечества, подвиги нашего народа никогда не были забыты.

Памятник планируют дополнить пограничным знаком, установить бронзовые щит и меч с надписью: «Граница Отечества священна и неприкосновенна».

Напомним, в микрорайоне Зеленый завершается благоустройство сквера, где установили спортивные турники, скамейки, объекты для детей, а также сделали покрытие из асфальта, резиновой крошки и плитки. Работы выполнены на 97%, однако их выполнение тормозят нападки вандалов.

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