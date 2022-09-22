Спикер ЗС Иркутской области представил в СФ законодательные меры поддержки семей участников СВО. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Председатель Заксобрания Приангарья Александр Ведерников в рамках Дней Иркутской области выступил с докладом о законотворческой деятельности в регионе на 529-ом пленарном заседании Совета Федерации РФ. Заседание прошло под руководством председателя СФ Валентины Матвиенко. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- Подробно в своем докладе Александр Ведерников остановился на мерах поддержки воинов российской армии, защищающих жителей Луганской и Донецкой народных республик, - отметили в пресс-службе ЗС региона. - Так, одной из таких мер стала поддержка многодетных семей, в которых погибли совершеннолетние дети - участники специальной военной операции. Для них будет сохранено право на получение бесплатного земельного участка. Соответствующие изменения депутаты приняли на сентябрьской сессии Законодательного Собрания.

Напомним, в рамках «Часа субъекта РФ» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также рассказал об итогах работы правительства региона, планах и задачах на будущее, а также о законах, обеспечивающих правовое регулирование основных сфер развития региона.

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