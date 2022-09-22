Коронавирус за сутки подтвердился у 779 жителей Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье продолжает расти. За все время их было зарегистрировано 337 969. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 779 жителей региона. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области.

- В больницах проходят лечение 611 пациентов, это на 34 человека меньше, чем накануне, отмечают в оперштабе. - За последние 24 часа справились с коварной болезнью 926 зараженных, с начала пандемии - 322 685.

Умерли из-за опасной инфекции 8752 человека. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 807.

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