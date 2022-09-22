Больше 1 млн рублей украли мошенники у пенсионерок из Братска и Иркутска за сутки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приангарье аферисты продолжают красть деньги у пожилых людей. Так, за один день они добрались сразу до двух пенсионерок. 80-летней женщине из Братска, проживающей в районе Гидростроитель, вечером позвонил мужчина и назвал себя следователем. Он рассказал, что дочь собеседницы якобы стала виновницей ДТП, в результате которого пострадали люди. Для решения выдуманной проблемы он попросил женщину собрать все наличные деньги и передать курьеру. Об этом сообщаютв пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Выполнив его требования, бабушка во дворе дома передала сверток, в котором находились 900 тысяч рублей, неизвестному мужчине, - расскзаали в ведомстве. - Отмечается, что это первый такой случай в Братске.

В тот же день на уловку попалась жительница Октябрьского округа Иркутска.Она передала лжеследователю через курьера 300 тысяч рублей. Теперь злоумышленников и их подельников ищут сотрудники уголовного розыска.

Ранее подобные случаи обмана регистрировались в Иркутске, Ангарске и Шелехове. Оперативниками задерживались подозреваемые, осуществлявшие для мошенников сбор и пересылку средств, а изъятые у них деньги возвращались пенсионерам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого призовут на военную службу в Иркутске во время частичной мобилизации в России в 2022 году. Что известно о призыве на военную службу в Иркутске во время частичной мобилизации в России в 2022 году. (подробности)

В деле об убийстве отчимом из-за плача 1,5-годовалого малыша в Иркутской области появились новые подробности. Председатель СК Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве отчимом 1,5-годовалого ребенка в Иркутской области. (подробности)