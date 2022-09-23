Спикер Совфеда пообещала содействовать реконструкции ТЮЗа в Иркутске Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила ускорить выделение средств на реконструкцию исторического здания Иркутского ТЮЗа, пострадавшего из-за пожара. После ремонта там планируют разместить театр юного зрителя. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Это детский театр. Прошу председателя Комитета по науке, образованию и культуре отдельно проработать этот вопрос с Министерством культуры РФ, - сказала Валентина Матвиенко. - Вас, Игорь Иванович (Кобзев - прим. ред.), прошу заняться документацией. Как только документация будет готова, мы возьмем этот объект под контроль и будем содействовать, чтобы выделить деньги не в 2025 году, а раньше.

В 2028 году Иркутский театр юного зрителя готовится отметить вековой юбилей со дня начала работы. Восстановление исторического здания 1860-го года постройки станет подарком для всех жителей региона.

Напомним, пожар вечером 13 мая начался с пристроя ТЮЗа, где располагалась сцена, а затем перекинулся на основное здание. Пламя быстро распространялось по пустотным перекрытиям старинного здания и охватило площадь в тысячу квадратных метров. Тушили его до глубокой ночи. Причиной ЧП дознаватели МЧС назвали поджог.

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