Два новых автобуса с пандусами для колясок получил Иркутск. Фото: администрация Иркутска

Автопарк МУП «Иркутскавтотранс» вновь пополнился. На этот раз в город прибыли два новых автобуса, оснащенных пандусами для инвалидных и детских колясок. Для их фиксации в салонах доступны специальные крепления. Напомним, ранее областной центр получил 13 таких машин. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– То, что новый городской транспорт должен быть комфортным для всех категорий граждан и, в особенности, для маломобильных – даже не обсуждается, - отметил мэр города Руслан Болотов. - Именно поэтому мы закупаем низкопольный транспорт. В новых НЕФАЗах, которые недавно выпустили на городские линии, оборудована система ECAS – специальный механизм подъема-опускания кузова и наклона пола, чтобы пассажирам было удобно заходить в транспорт.

Сегодня по городским маршрутам каждый день курсируют более 100 автобусов и троллейбусов, приспособленных для маломобильных горожан. Новый транспорт скоро пополнит их ряды. Ознакомиться с расписанием иркутяне могут на сайте администрации города или связавшись по телефону с диспетчерами предприятия «Иркутскавтотранс».

Напомним, первая партия новых больших автобусов НефАЗ, произведенных в Нефтекамске и купленных в лизинг прибыла в столицу Приангарья в начале августа. В течение месяца прибыли все 40 машин, а в сентябре они начали развозить пассажиров.

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