Рассказываем, как работает горячая линия по вопросам о частичной мобилизации в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно о том, что горячая линия по вопросам о частичной мобилизации в Иркутске начала работать в регионе. Звонки принимаются по номеру «122». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Горячая линия по вопросам о частичной мобилизации в Иркутске

- Можно узнать, кто сейчас подлежит мобилизации, сколько всего человек получат повестки, какие возрастные ограничения установлены в рамках частичной мобилизации для пребывающих в запасе граждан, будут ли призываться женщины и так далее, - отметили в правительстве региона.

Стоит отметить, что по номеру «122» могут также задавать вопросы прибывающие в регион беженцы из ЛНР и ДНР.

Напомним, служба была создана в Приангарье два года назад, когда в регионе начали появляться случаи заражения коронавирусом. Так же как и в 2020-м году горячая линия по вопросам о частичной мобилизации в Иркутске работает круглосуточно.

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