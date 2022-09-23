Трое детей попали под колеса автомобилей на дорогах Свирска за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Прангарья бьет тревогу. В регионе с 1 сентября на дорогах произошло 35 аварий с участием детей. Как результат: пострадали 39 детсадовцев и школьников. Только в Свирске за неделю в больницу с травмами из-за ДТП попали сразу трое несовершеннолетних, самой младшей из которых 5 лет. Девочка выбежала на проезжую часть перед иномаркой «Toyota Nadia» и попала под колеса. Отец отвез ребенка к медикам, после чего ее отправили домой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Еще один случай произошел 20 сентября на улице Ангарская, - рассказали в ведомстве. - Водитель автомобиля «Nissan Teana» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на второклассника, переходившего дорогу. В результате случившегося 7-летний мальчик с травмой ноги был доставлен в больницу.

Лечение и реабилитация теперь предстоит и 10-летнему школьнику, попавшему под колеса

«ВАЗ». В момент аварии мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали полицейские.

Прокуратура поставила на контроль проводимую сотрудниками МВД проверку по трем дорожно-транспортным происшествиям в Свирске. Стоит отметить, что за 8 месяцев текущего года на 4,7 % возросло число аварий с участием несовершеннолетних, травмированных детей - на 6,3 %.

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