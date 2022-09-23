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Происшествия23 сентября 2022 4:37

Трое детей попали под колеса автомобилей на дорогах Свирска за неделю

Прокуратура начала проверку
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Трое детей попали под колеса автомобилей на дорогах Свирска за неделю

Трое детей попали под колеса автомобилей на дорогах Свирска за неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Прангарья бьет тревогу. В регионе с 1 сентября на дорогах произошло 35 аварий с участием детей. Как результат: пострадали 39 детсадовцев и школьников. Только в Свирске за неделю в больницу с травмами из-за ДТП попали сразу трое несовершеннолетних, самой младшей из которых 5 лет. Девочка выбежала на проезжую часть перед иномаркой «Toyota Nadia» и попала под колеса. Отец отвез ребенка к медикам, после чего ее отправили домой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Еще один случай произошел 20 сентября на улице Ангарская, - рассказали в ведомстве. - Водитель автомобиля «Nissan Teana» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на второклассника, переходившего дорогу. В результате случившегося 7-летний мальчик с травмой ноги был доставлен в больницу.

Лечение и реабилитация теперь предстоит и 10-летнему школьнику, попавшему под колеса

«ВАЗ». В момент аварии мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали полицейские.

Прокуратура поставила на контроль проводимую сотрудниками МВД проверку по трем дорожно-транспортным происшествиям в Свирске. Стоит отметить, что за 8 месяцев текущего года на 4,7 % возросло число аварий с участием несовершеннолетних, травмированных детей - на 6,3 %.

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