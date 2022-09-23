Военком не назвал число подлежащих частичной мобилизации в Иркутской области Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко не назвал количество жителей региона, попавших под частичную мобилизацию. Пресс-конференция о работе областного военного комиссариата в условиях частичной мобилизации, объявленной Президентом России, состоялась 23 сентября.

Евгений Фуженко отметил, что призыв «запасников» осуществляется как в больших городах, так и маленьких селах. В этом случае роль играет мобилизационное задание.

Напомним, 21 сентября Президент России объявил о частичной мобилизации. Подписан соответствующий указ. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Путин отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.

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