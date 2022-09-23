Пять новых светофоров с кнопками для пешеходов установят в Иркутске Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

До конца октября на дорогах областного центра появятся новые светофоры. Их удобство в том, что пешеходы смогут с помощью нажатия кнопки включать разрешающий сигнал. Уже известны адреса, где появятся устройства. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Светофоры установим в местах с интенсивным движением транспортных средств и пешеходов, а также на тех участках, которые являются очагами аварийности. В настоящее время ведется монтаж объектов, - рассказали в комитете городского обустройства администрации областного центра.

Объекты оборудуют на улице Октябрьской Революции напротив автовокзала, на улице Ленина у здания мэрии, на перекрестке улиц Лермонтова и Колхозная, на улице Маяковского в районе остановки «Райсовет» и на проспекте Маршала Жукова в районе остановки «Дружба». На пересечении улиц Сибирских Партизан и Новаторов светофор доработают, добавив пешеходную фазу. Также пять «зебр» сделают более заметными в темноте с помощью светодиодной подсветки. На улицах города продолжают устанавливать светофоры типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах. Всего на обслуживании МКУ «Безопасный город» находятся 185 устройств.

Напомним, в июле этого года в Иркутске впервые появились светофоры с дополнительной секцией с изображением пешехода и стрелки бело-лунного цвета Она разрешает одновременное движение пешеходов и авто, совершающих поворот. Появились новшества по улице Декабрьских Событий: на пересечениях с улицами Ямская, Иосифа Уткина, Фридриха Энгельса и Тимирязева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вызвали из отпуска на работу и вручили повестку. Мобилизованный житель Улан-Удэ рассказал, как его призвали. Призванный житель Бурятии рассказал, как получил повестку. (подробности)

Насильник, педофил и убийца. Адвокат из Иркутской области пойдет под суд за 40 преступлений. Адвокат из Иркутской области ответит за изнасилование и убийство ребенка 15-летней давности. (подробности)