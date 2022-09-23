Военком Иркутской области рассказал о частичной мобилизации IT -специалистов. Фото: Алиса ТИТКО

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко на пресс-конференции 23 сентября рассказал, как будет проходить частичная мобилизация специалистов IT.

-Частичной мобилизации подлежат и IT-специалисты, если они служили в армии, имеют подходящую военно-учетную специальность и состоят на военном учете, - отметил Евгений Фуженко. - При этом у них есть отсрочка от призыва на срочную военную службу.

Однако по последним данным, которые только что поступили из Минцифры, принято решение, что компьютерщики из аккредитованных ИТ-компаний, связисты и журналисты при условии работы в системообразующих предприятиях и профильном образовании получают отсрочку при частичной мобилизации.

Евгений Фуженко также отметил, что ограниченно годные в принципе также могут быть призваны, но в последнюю очередь. Сейчас речь о призыве в рамках частичной мобилизации людей с плохим здоровьем не идет. Однако они должны явиться по повестке на мобилизационный пункт, где будет решаться вопрос об отсрочках индивидуально. Кроме того, всем запасникам рекомендовано не выезжать за границу.

Напомним, Президент страны Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением в котором объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны назвал общую цифру тех, кто будет призван по стране - 300 тысяч запасников нужных военно- учетных специальностей.