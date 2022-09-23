Известный искусствовед Владислав Есипов скончался в Иркутске 23 сентября. Фото: Художественный музей им. В. П. Сукачева

Известный искусствовед Владислав Есипов скончался в Иркутске 23 сентября. Также он был известен как доктор исторических наук, профессор кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна ИрНИТУ. О месте и времени церемонии прощания объявят позже. Об этом сообщают в пресс-службе Художественного музея им. В. П. Сукачева.

Известный искусствовед Владислав Есипов скончался в Иркутске

- Харизматичный лектор, увлеченный исследователь, азартный спорщик, он был по-настоящему неравнодушен к искусству, - рассказали о Владиславе Есипове в музее. - Мероприятия с его участием всегда собирали множество благодарных зрителей и слушателей. А проекты, реализованные им, неизменно привлекали в музей думающую и заинтересованную публику. Мы всегда будем благодарны Владиславу Витальевичу за тот огромный вклад, который он успел внести в развитие культуры Иркутской области.

Известный искусствовед Владислав Есипов скончался в Иркутске в возрасте 66 лет. Больше половины прожитых лет он посвятил научно-педагогической работе. За его плечами было обучение на историческом факультете ИГУ, стажировка на кафедре археологии ЛГУ и целевая аспирантура. В 1995-м году получил звание доцента. В 1998 году Владислав Витальевич защитил докторскую диссертацию. Через 5 лет получил звание профессора.

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