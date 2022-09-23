Об ответственности за незаконное пересечение границы напомнили в ФСБ Бурятии

Об ответственности за незаконное пересечение госграницы напомнили в ФСБ Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии отмечают участившееся число вопросов о работе двустороннего автомобильного пункта пропуска Монды. Представители ФСБ объясняют, что работает объект каждый день с 10.00 до 18.00, кроме выходных. Об этом сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия.

- Пропускная способность пункта пропуска составляет не более 200 лиц в сутки, - отметили в ведомстве. - Просим учитывать данные обстоятельства при планировании пересечения государственной границы.

Также стоит отметить, что пересечение государственной границы России осуществляется только в пунктах пропуска. В противном случае нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной, предусмотренная статьей 322 УК России «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

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