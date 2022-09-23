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Общество23 сентября 2022 6:34

Военком Иркутской области: С мобилизованными будет заключен контракт

Если мобилизованных направят на спецоперацию, выплаты увеличатся
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Военком Иркутской области: С мобилизованными будет заключен контракт.

Военком Иркутской области: С мобилизованными будет заключен контракт.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вопрос о том, какую финансовую поддержку и дополнительные льготы льготы получат призванные в порядке частичной мобилизации, продолжает решаться. Однако есть моменты, которые уже известны, их озвучил военком Иркутской области Евгений Фуженко.

- Все мобилизованные граждане приравниваются к военнослужащим Вооруженных сил РФ, и с ними будет заключен контракт, - отметил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. - Будучи в обычных частях, они получат денежное довольствие как военнослужащие по контракту. Если они будут перенаправлены в район спецоперации, то зарплата увеличится.

Военком подчеркнул - что касается механизма отсрочки выплат по кредитам, то министерство обороны провело переговоры с ведущими банками. По данным Центрального банка, можно обратиться за отсрочкой. А если во время СВО что-то произойдет, заботу об этом возьмет на себя государство.