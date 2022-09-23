Памятники и арт-объекты Иркутска моют перед наступлением холодов. Фото: администрация Иркутска

Общегородской субботник начался в областном центре с водных процедур для памятников. Сначала внешний вид арт-объектов приводят в порядок вручную. До конца сентября с помощью автовышки почистят высокие монументы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска со ссылкой на МКУ «Городская среда». На содержании предприятия находятся более 50 объектов.

– В летний период памятники мыли каждый месяц, - отметила директор учреждения Марина Шевела. - Сегодня стоит задача привести их в порядок перед зимой. В текущем году это последний раз, когда используется моющий раствор. С наступлением отрицательных температур будем выполнять очистку от снега без его применения.

С начала недели под сильным напором воды пыль смыли с 10 известных в Иркутске объектов. Вскоре процедуры ожидают памятники Александру III, Якову Похабову, маршалу Жукову, Владимиру Ленину, адмиралу Колчаку.

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