В Октябрьском округе Иркутска отремонтировали 39 дворов за 45 млн рублей

Работы провели на средства госпрограммы Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили об окончания благоустройства дворов многоквартирных домов в Октябрьском округе города. По программе "Формирование комфортной городской среды" отремонтировали 39 территорий, общий объем средств - 45 миллионов рублей. При этом, если администрация и жители домов найдут недочеты в проведенных работах, подрядчик должен будет их устранить за свой счет.

- По объективным причинам на нескольких объектах есть задержка по срокам. В целом, с объемами подрядные организации справились. Гарантия - 3 года, - пояснил заместитель мэра, председатель комитета по управлению округом Георгий Комаров.

Больше всего усилий вложили в благоустройство двора дома № 251а на улице Байкальской. Здесь пришлось полностью заменить плитку, которая износилась, и жители дома были недовольны ею. Также установили ограждения, лавочки, урны, сделали тротуары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В город на денек вернется лето. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 23 сентября

До +20 ожидается в Иркутске 23 сентября (подробнее)