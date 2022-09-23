В Иркутске уменьшилось число отравлений от наркотиков среди студентов и школьников

Ранее в области от отравления наркотиками скончалась молодая девушка в компании несовершеннолетних Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили, что в школах, средних специальных учебных заведениях и университетах усилят контроль в вопросе распространения и употребления наркотиков среди молодежи. Ситуация в городе остается сложной, в августе 2022 года она сильно не улучшилась.

- Однако сокращается количество отравлений наркотическими средствами. Кроме работы с детьми и молодежью мы будем взаимодействовать с их родителями и законными представителями. Мы планируем провести много профилактических мероприятий с родительским сообществом на всех уровнях образовательных организаций, – заявила секретарь антинаркотической комиссии при администрации Иркутска Татьяна Матюшенко.

Отметим, в августе в Иркутской области от отравления наркотиками скончалась 18-летняя девушка. Она принимала запрещенные вещества в компании с несовершеннолетними.

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