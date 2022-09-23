Отец-должник из Братска пойдет в колонию на 3 года за неуплату алиментов

Мужчина задолжал 150 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прокуратуре Иркутской области рассказали о жителе Братска, который отправится в колонию за неуплату алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка. Мужчина уже получил условный срок, но это не образумило, он так и не стал выполнять предписание суда. Поэтому суд вынес приговор о лишении свободы.

- За период 2021-2022 гг. у мужчины образовался долг по алиментным обязательствам в размере 150 тыс рублей. С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры г. Братска суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил братчанину окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима (по совокупности приговоров), - сообщили в надзорном ведомстве.

Пока что приговор в силу не вступил, отец-должник может оспорить решение суда.

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Однако ситуация все еще остается сложной (подробнее)