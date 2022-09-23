Отключение света в Иркутске с 24 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске с 24 сентября по 26 сентября объявили в ответственной за сбыт электроэнергии компании. Причиной стали ремонтные работы на некоторых участках сетей. Последние месяцы подобные перебои со светом происходят регулярно, так как нужно провести профилактические работы до начала зимы.

Отключение света в Иркутске с 24 сентября

Света не будет как днем, так и ночью. В некоторых домах отключение начнется с 9 утра, другим повезло больше - у них электричества не будет с часа ночи до четырех утра.

Энергооператор опубликовал подробные таблицы с точными адресами мест отключения, а также временем, когда не будет света. В общей сложности, под отключение света в Иркутске с 24 сентября попадут четыре округа: Ленинский, Октябрьский, Свердловский и Правобережный.

Отключение света в Иркутске с 24 сентября

Отключение света в Иркутске с 24 сентября