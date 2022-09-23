Военный из Ангарска Андрей Румянцев погиб на Украине во время боевых действий

Фото: официальный ТГ-канал мэра Ангарска

Глава Ангарска Сергей Петров сообщил в официальном аккаунте в соцсетях печальную новость: уроженец города 37-летний Андрей Румянцев погиб на Украине во время боевых действий в рамках специальной военной операции. Мэр принес соболезнования семье.

- Погиб 14 сентября в Мелитопольском районе. Без отца остался 13-летний сын. Выражаю глубокие соболезнования семье ангарчанина. Андрей Румянцев нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги. Beчнaя пaмять, - написал Сергей Петров.

С военным простились 22 сентября.

Румянцев родился в Ангарске, учиться пошел в школу № 32, а после нее в автотранспортный техникум. В 2003 году его призвали в армию на службу, где он попал в оперативный полк Росгвардии Ангарска и войсковой части в Алейске. Также он побывал на Северном Кавказе, проходя там службу с 2004 по 2005 год. После он 15 лет жизни посвятил работе в Ангарской воспитательной колонии.

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