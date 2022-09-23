Хамбо-лама Дамба Аюшеев обратился к жителям Бурятии и Иркутской области

Фото: Буддийская традиционная сангха России

Глава Буддийской традиционной сангхи России Хамбо-лама Дамба Аюшеев обратился к буддистам России, в том числе к жителям Бурятии и Иркутской области. Он объяснил смысл специальной военной операции и призвал к собранности перед лицом реальности. Об этом Аюшеев написал в официальном аккаунте в социальных сетях.

- В нашей Родине для каждого поколения была своя большая или малая война. Потому жить в огромной стране, как Россия, тяжело и ответственно. Сегодня, когда у нас объявлена частичная мобилизация, каждый из нас должен с честью вынести это суровое бремя испытаний, чтоб достойно жить дальше, - написал Хамбо-лама.

Отметим, в Приангарье и Бурятии буддизм является одной из наиболее распространенных религий, поэтому мнение и моральная оценка лидера сангхи важно для местного населения.

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